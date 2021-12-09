Atalanta-Villarreal maçına kar engeli

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Atalanta ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maç ertelendi.İtalya'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle maç saatine kadar kontroller yapıldı. Sahayı kaplayan yoğun kar yağışı nedeniyle Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nın zemini maça yetiştirilmeye çalışıldı.

Mücadelenin hakemi İngiliz Anthony Taylor, saha koşullarının elverişsiz olması nedeniyle mücadeleyi erteleme kararı verdi ve maç ise kötü hava koşulları nedeniyle bugüne ertelendi. Bu maçı kazanacak ekip, yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi'nden devam edecek.