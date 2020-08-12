UEFA ŞAmpiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor, yarı finalistler belli oluyor. Atalanta, PSG'yle karşı karşıya geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maçlı eleme sisteminde oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

ATALANTA: 1 - PSG: 0 (27' Pasalic)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 22.00

HAKEM: Anthony Taylor

STAT: Estadio do Sport Lisboa e Benfica

YAYIN: beIN SPORTS 1

ATALANTA: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Gomez, Pasalic, Zapata

YEDEKLER: Gelmi, Rossi, Palomino, Czyborra, Castagne, Bellanova, Sutalo, Malinovsky, Da Riva, Colley, Muriel, Piccoli

TEKNİKDİREKTÖR: Gian Piero Gasperini

PSG: Navas, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Neymar, Icardi

YEDEKLER: Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Paredes, Draxler, Ruiz-Atil, Mbappe, Choupo-Moting, Muinga, Mbe Soh

TEKNİKDİREKTÖR: Thomas Tuchel

ATALANTA TARİH YAZDI

Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan İtalyan temsilcisi Atalanta, çeyrek finale yükselerek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.