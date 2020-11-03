Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecan bu akşam başlıyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Atalanta Liverpool maçı saat 23:00'de başlayacak...

ATALANTA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçına sahne olacak Atalanta Liverpool maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta : Sportiello; Hateboer, Rafael Tolói, Romero, Djimsiti; Mojica, Freuler, Pašalić, Malinovskyi, Gómez, Muriel.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Henderson, Wijnaldum; Mané, Shaqiri, Diogo Jota; Salah.