Serie A'nın son şampiyonu Milan, ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 29. dakikasında ev sahibi ekip, Ruslan Malinovskyi'nin golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı Atalanta'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında konuk takım, 68. dakikada Ismael Bennacer ile 1-1 beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Atalanta ile Milan 1-1 berabere kaldı. İki takım da puanını 4'e çıkardı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Ligde günün diğer maçlarda Napoli, Monza'yı 4-0 yenerken, Empoli-Fiorentina maçı 0-0 ve Bologna-Hellas Verona karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.