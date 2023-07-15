Atalanta'da flaş Merih Demiral gelişmesi
Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kampına götürmedi. İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti
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Milli yıldızımız Merih Demiral, Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
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İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kampına götürmedi.
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25 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde Atalanta'dan ayrılması bekleniyor.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.
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Inter ile Atalanta arasındaki bonservis görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.
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Geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Merih, 1 gol attı.
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