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        Atalanta'da flaş Merih Demiral gelişmesi

        Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kampına götürmedi. İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 10:06
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          Milli yıldızımız Merih Demiral, Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

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          İtalyan ekibinin teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kampına götürmedi.

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          25 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde Atalanta'dan ayrılması bekleniyor.

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          İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi Inter, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.

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          Inter ile Atalanta arasındaki bonservis görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

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          Geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Merih, 1 gol attı.

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