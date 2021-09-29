Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'ndaki ikinci maçında Young Boys'u konuk etti. İlk yarı boyunca rakip yarı sahaya adeta kamp kuran İtalyan ekibi golü bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda da rakip kaleyi abluka altına alan Atalanta golü de 68. dakikada buldu. Duvan Zapata'nın servisinde Matteo Pessine skoru 1-0'a getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Atalanta maçı 1-0 kazandı ve puanını 4'e yükseltti. Young Boys ise 3 puanda kaldı.