Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi ekip Atalanta'nın golü 74. dakikada Merih Demiral'dan geldi. Konuk ekip Cremonese'nin golü ise 78. dakika Emanuele Valeri'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber Atalanta puanını 14'e yükseltirken, Cremonese 2 puana ulaşmış oldu.