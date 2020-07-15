Atakoğlu'ndan 15 Temmuz bestesi

Fahir Atakoğlu'nun '15 Temmuz Destanı' adlı bestesin ilk kez dinleyicilerle buluşturdu. '15 Temmuz Destanı', Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirildi

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Fahir Atakoğlu'nun '15 Temmuz Destanı' adlı bestesinin seslendirilmesi için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Havuzlu Bahçe'de özel bir konser düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılında hazırlanan beste, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu seslendirdi. Konserde Atakoğlu'na ayrıca ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.