Atakent nerede? Atakent hangi şehirde, ilde, bölgede?

İstanbul'da birden fazla 'Atakent' ismine rastlansa da, bu isimle anılan en geniş ve en bilinen bölge Küçükçekmece'deki bu uydu kenttir. Atakent hangi ilde bulunduğu ve bu ilin metropoliten yapısı içindeki konumu, onun bir yaşam ve yatırım merkezi olarak gelişimini şekillendirmiştir. Ayrıca, Atakent konumu nedir sorusunun yanıtı, Marmaray gibi kritik ulaşım ağlarına ve şehrin ana arterlerine olan entegrasyonunu da içerir. Bölgenin gelişim süreci, sosyal dokusu ve sahip olduğu olanaklar hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

ATAKENT NEREDE?

REKLAM advertisement1

Atakent nerede sorusunun yanıtı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Küçükçekmece ilçesinin kuzey bölümündedir. Genellikle "Halkalı Atakent" olarak da anılan bu geniş yerleşim alanı, coğrafi olarak Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde, TEM (Avrupa Otoyolu) ile E-5 (D-100) Karayolu arasında kalan geniş bir arazi üzerine yayılmıştır. Konumu, onu hem şehrin ana ulaşım arterlerine yakın kılar hem de Basın Ekspres Yolu gibi önemli bir iş ve finans koridoruna komşu yapar. Atakent, tek bir mahalleden ziyade, Atakent, Halkalı Merkez, İnönü ve Atatürk mahallelerinin büyük bölümlerini kapsayan geniş bir yerleşim bölgesini ifade eder.

REKLAM ATAKENT HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? İdari olarak Atakent hangi şehirde ve Atakent hangi ilde sorularının net cevabı İstanbul'dur. Atakent, İstanbul ilinin en kalabalık ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'ye bağlıdır. Küçükçekmece, İstanbul'un batıya doğru gelişim aksında yer alan, hem sanayi hem de konut alanlarını bir arada barındıran büyük bir metropol ilçesidir. Atakent ise bu ilçe içerisinde, planlı ve modern yapılaşması, geniş yeşil alanları ve düzenli şehir dokusu ile diğer semtlerden ayrışan, özel bir bölge kimliğine sahiptir. ATAKENT HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Atakent hangi bölgede sorusunun yanıtı, Marmara Bölgesi'dir. Atakent'in gelişim hikayesi, Marmara Bölgesi'nin ve özellikle İstanbul'un 1990'lar ve 2000'lerde yaşadığı büyük kentsel dönüşüm ve genişleme sürecinin en somut örneklerinden biridir. Bölgenin ekonomik ve demografik olarak Türkiye'nin merkezi olması, İstanbul'da nitelikli ve planlı konut ihtiyacını artırmıştır. Atakent projesi, bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirilmiş ve Marmara Bölgesi'nin en başarılı uydu kent modellerinden biri olarak hayata geçirilmiştir.

REKLAM ATAKENT KONUMU NEDİR? Atakent konumu nedir sorusu, bölgenin stratejik erişilebilirliğini ve yatırım değerini tanımlar. Atakent'in konumu, İstanbul'un ana ulaşım ağlarının kalbinde yer almasıyla öne çıkar. Karayolu Erişimi: TEM Otoyolu'na ve Basın Ekspres Yolu'na doğrudan bağlantıları vardır. Basın Ekspres Yolu, son yıllarda büyük ofis binaları ve otellerin yoğunlaştığı bir iş merkezine dönüşmüştür. Bu durum, Atakent'i bu bölgede çalışanlar için ideal bir yerleşim yeri yapmaktadır.

TEM Otoyolu'na ve Basın Ekspres Yolu'na doğrudan bağlantıları vardır. Basın Ekspres Yolu, son yıllarda büyük ofis binaları ve otellerin yoğunlaştığı bir iş merkezine dönüşmüştür. Bu durum, Atakent'i bu bölgede çalışanlar için ideal bir yerleşim yeri yapmaktadır. Raylı Sistem Entegrasyonu: Atakent'in en önemli konumsal avantajı, Türkiye'nin en önemli toplu taşıma projelerinden biri olan Marmaray'ın Halkalı istasyonuna olan yakınlığıdır. Halkalı istasyonu, Gebze'den başlayarak İstanbul'u bir uçtan bir uca kat eden Marmaray hattının batıdaki son durağıdır. Bu sayede Atakent sakinleri, şehrin tarihi yarımadasına, iş merkezlerine ve Anadolu yakasına trafik sorunu olmadan, hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilmektedir. Ayrıca M1B Yenikapı-Kirazlı ve M9 Ataköy-İkitelli gibi metro hatlarına olan yakınlığı da bölgenin erişim olanaklarını artırmaktadır.

Atakent'in en önemli konumsal avantajı, Türkiye'nin en önemli toplu taşıma projelerinden biri olan Marmaray'ın Halkalı istasyonuna olan yakınlığıdır. Halkalı istasyonu, Gebze'den başlayarak İstanbul'u bir uçtan bir uca kat eden Marmaray hattının batıdaki son durağıdır. Bu sayede Atakent sakinleri, şehrin tarihi yarımadasına, iş merkezlerine ve Anadolu yakasına trafik sorunu olmadan, hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilmektedir. Ayrıca M1B Yenikapı-Kirazlı ve M9 Ataköy-İkitelli gibi metro hatlarına olan yakınlığı da bölgenin erişim olanaklarını artırmaktadır. Havalimanı Yakınlığı: Geçmişte Atatürk Havalimanı'na olan yakınlığıyla değer kazanan bölge, günümüzde de İstanbul Havalimanı'na Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden makul bir sürede ulaşım imkanı sunmaktadır. BİR UYDU KENTİN DOĞUŞU Atakent'in bugünkü yapısı, büyük ölçüde devlet öncülüğünde başlatılan planlı bir kentleşme projesinin ürünüdür. Bölgenin dönüşümündeki en büyük katalizör, İstanbul'un 2000 ve 2008 Yaz Olimpiyatları'na adaylık süreçleri olmuştur. Bu süreçte, potansiyel bir olimpiyat köyü olarak tasarlanan Soyak Olympiakent projesi, bölgedeki ilk büyük ve markalı konut projesi olarak hayata geçirilmiştir. Olimpiyatların alınamamasına rağmen, proje başarılı bir konut alanına dönüştürülmüş ve Atakent'in gelişiminin fitilini ateşlemiştir. Bu ilk projenin ardından, özellikle TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ve iştiraki olan Emlak Konut GYO, bölgedeki geniş araziler üzerinde etaplar halinde yeni projeler geliştirmiştir. Avrupa Konutları Atakent serisi gibi büyük markalı konut projeleri, bölgeye nitelikli ve sosyal donatılara sahip (yüzme havuzları, spor alanları, güvenlikli siteler vb.) binlerce yeni konut kazandırmıştır. Bu projeler, genellikle orta ve üst-orta gelir grubuna hitap ederek, bölgenin sosyal dokusunu da şekillendirmiştir.

Bölgedeki en büyük ve en kapsamlı projelerden biri ise, konut, alışveriş merkezi ve Türkiye'nin en büyük tema parklarından birini bir araya getiren Tema İstanbul projesidir. Bu karma kullanımlı proje, Atakent'i sadece bir yerleşim alanı olmaktan çıkarıp, aynı zamanda bir eğlence ve çekim merkezi haline getirmiştir.