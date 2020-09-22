Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Benevento'dan 26 yaşındaki Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak'ın da katıldığı kaydedildi.