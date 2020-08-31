Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Geçtiğimiz sezon Stoke City'de forma giyen Senegalli santrfor Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

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