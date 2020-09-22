Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Teknik idman ve yenilenme çalışmasıyla süren antrenman, dar alan çalışmasıyla sona erdi.

Atakaş Hatayspor, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.