Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland'den kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı ile sportif direktör Fatih Kavlak'ın hazır bulunduğu aktarıldı.