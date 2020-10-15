Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Kovid-19 test sonucu pozitif olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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