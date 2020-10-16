Atakaş Hatayspor'da 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve personele yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığını söyledi.Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısının arttığını aktaran Vardı, şunları kaydetti:

"Atakaş Hatayspor'da yapılan Kovid-19 testlerinde, maalesef 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzda daha virüse rastlanmıştır. Toplam 17 futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanımızın testleri de bugün itibarıyla pozitif çıkmıştır. Atakaş Hatayspor'un bu zor günlerinde herkesten dua bekliyoruz. Bundan sonra top federasyonda, federasyonumuzun vereceği kararlar doğrultusunda pazar günü oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı netleşecektir."