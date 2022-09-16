89. dakikada Kayserispor bir kez daha penaltı kazandı. Falette'nin ceza sahası içerisinde Gavranovic'e yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Gavranovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4.

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