Ata tohumları toprakla buluşuyor - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezindeki gönüllüler, "Ata Tohumu Gençlerin Elinde Yeşeriyor Projesi" kapsamında köy sakinlerinden topladıkları unutulmaya yüz tutmuş tohumları toprakla buluşturuyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı, "Ata tohumu seferberliği" kapsamında Düzce Gençlik Merkezinde görev yapan Kübra Günoğlu önderliğinde bir araya gelen gönüllü gençler, hazırlanan proje çerçevesinde köy ziyaretleri yaparak "ata tohumları"nı topladı.Özellikle yaşlıları ziyaret ederek "bir ekip bin biçilen" tohumlarla buluşan gençler, köyleri gezerek projeyi anlattı.Gençler, köy sakinlerinden topladıkları 130'dan fazla çeşit tohumu, kurdukları serada toprakla buluşturup her gün bebek gibi bakıp fide haline gelmesini bekliyor.
- "Ata tohumumuzun yeşermesini istedik"
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, proje hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce Gençlik Merkezi olarak geçen yıl başlatılan "Ata Tohumu Gençlerin Ellerinde Yeşeriyor Projesi"nin bu yıl da devam ettiğini söyledi.Geçen yıl projenin girişini sağladıklarını bu yıl ise tam olarak amaçlarına ulaşacaklarını anlatan Yazıcı, "Arkadaşlarımız, geçtiğimiz yıl 120 çeşit farklı tohum topladılar ve bunları seramıza ektik. Yaklaşık 64 ürün elde ettik. Bu yıl yine 130'u aşkın tohumu köylerimizi dolaşarak buradaki büyüklerimizden atalarımızdan topladık." dedi.Şu anda tohumların toprakla buluşmaya başladığını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:
"Fideler büyüdüğünde hazırladığımız alana ekeceğiz. Ata tohumundan yetiştirmiş olduğumuz organik ürünlerimizi bu vesileyle de tohum ve fide artırımı olarak da doğal bir şekilde yetiştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı projeye biz de buradan destek vermek istedik. Gençlerimizin, tarım ve toprakla uğraşmasını, onların toprağa olan sevdalarını biraz daha yükseltmek istedik. Üçüncüsü de ata tohumumuzun yeşermesini istedik."
- "Amacımız bir tohum bankası oluşturmak"
Proje sorumlusu Kübra Günoğlu da arkadaşlarıyla yürüttükleri proje kapsamında geçen yıl 10 köye gittiklerini aktararak, "Teyzelerimizden tohum istediğimizde duygusal anlar oluştu. Hikayeleriyle beraber bu tohumları aldık. Elimizde 50 senelik, 100 senelik tohumlar var. Teyzelerimiz, tohumları bizlere emanet ederken bunları gelecek nesillere bırakacağımızı bildikleri için çok mutlu olmuşlardı. Amacımız bir tohum bankası oluşturmak ve milli seferberliğe katılmak, inşallah güzel gidiyor ve güzel gidecek." şeklinde konuştu.
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