Anıtkabir'de gece ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1'inci Cumhurbaşkanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılında Anıtkabir, akşam saat 21.00'e kadar ziyarete açık tutuldu.

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e binlerce kişi Ata'yı anmak için geldi. DHA'nın haberine göre; mozoleye gelen ziyaretçiler, dualar okuyup çiçekler bırakarak Atatürk'ün hatırasını andı.