Ata mesleğini sürdürmek için bankacılığı bırakıp demirci oldu

Ailesi 4 kuşaktır sıcak demir ustalığı yapan 35 yaşındaki Demiral, üniversitede bankacılık bölümünden mezun olup bankalarda çalıştı.
Demiral'a dedesi, vefatından bir süre önce ata mesleğini yapması için vasiyette bulundu. Daha sonra hayatını kaybeden babasının da bu yönde vasiyeti olan Demiral, bankacılığı bıraktı. Sıcak demirciliğe başlayan Demiral, ailenin 5'inci kuşak ustası olarak yaklaşık 60 derece sıcaklıktaki ocağın başında çalışıyor.
Gökay Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankacılığı bıraktıktan sonra bu mesleği çok severek sürdürdüğünü söyledi.
Demir ustalığının "Peygamber mesleği" olarak tanımlandığını belirten Demiral, "Eski çapa işleri kalmadığı için biz de zirai aletlerin ekipmanlarına yöneldik. Meslek yok olmaya doğru giderken ayakta tutmaya çalışıyoruz." dedi.
Demiral, sıcak demir ustalığının zor bir iş olduğunu vurguladı.
Mesleği, dedelerinden gelen sevgi ve saygıyla sürdürdüğünü dile getiren Demiral, şöyle konuştu:
"Küçükken okuldan çıktığımızda özellikle yaz aylarında hep imalathanede dedemizin, babamızın yanında demircilik yapardık. Bu bir aşktır, sevdadır demire şekil vermek. Demiri ısıtmak, çekiçle vurmak, bir şeylere benzetmek, ona can vermek, hayat vermek bambaşka bir hazdır bizim için. Ben üniversite mezunuyum, hep yaz aylarında babamın yanındaydım. Bugün ben de usta olarak demirden balta, çakı, bıçak, orak, hayvan çanı, çapa, aklınıza ne geliyorsa yapıyorum."
- "Yaptığım işten çok mutluyum"
Demiral, evin tek oğlu olduğundan ata mesleğini sürdürmenin kendisine düştüğünü belirtti.
Elinden geldiğince bunu yaşatmak istediğini bildiren Demiral, "Çok şükür benim 3 çocuğum var. Hangi oğlumun eli yatkın olursa ona bu mesleği öğreteceğim." ifadelerini kullandı.
Gökay Demiral, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pek satış yapamadığı bu dönemde imalata ağırlık verdiğini söyledi.
Demiral, "Elbet bir gün bitecek bu virüs. Bizler şimdi imalat yapacağız. Sıkıntı geçtiğinde satış yapacağız. Zaman zaman, iyi ki dönmüşüm bu dede mesleğine dediğim oluyor. Yaptığım işten çok mutluyum." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!