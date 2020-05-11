Ata mesleği için bankacılığı bırakıp demirci oldu - ÇANAKKALE

AA

Ailesi 4 kuşaktır sıcak demir ustalığı yapan 35 yaşındaki Demiral, üniversitede bankacılık bölümünden mezun olup bankalarda çalıştı.Demiral'a dedesi, vefatından bir süre önce ata mesleğini yapması için vasiyette bulundu. Daha sonra hayatını kaybeden babasının da bu yönde vasiyeti olan Demiral, bankacılığı bıraktı. Sıcak demirciliğe başlayan Demiral, ailenin 5'inci kuşak ustası olarak yaklaşık 60 derece sıcaklıktaki ocağın başında çalışıyor.Gökay Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankacılığı bıraktıktan sonra bu mesleği çok severek sürdürdüğünü söyledi.Demir ustalığının "Peygamber mesleği" olarak tanımlandığını belirten Demiral, "Eski çapa işleri kalmadığı için biz de zirai aletlerin ekipmanlarına yöneldik. Meslek yok olmaya doğru giderken ayakta tutmaya çalışıyoruz." dedi.Demiral, sıcak demir ustalığının zor bir iş olduğunu vurguladı.Mesleği, dedelerinden gelen sevgi ve saygıyla sürdürdüğünü dile getiren Demiral, şöyle konuştu:"Küçükken okuldan çıktığımızda özellikle yaz aylarında hep imalathanede dedemizin, babamızın yanında demircilik yapardık. Bu bir aşktır, sevdadır demire şekil vermek. Demiri ısıtmak, çekiçle vurmak, bir şeylere benzetmek, ona can vermek, hayat vermek bambaşka bir hazdır bizim için. Ben üniversite mezunuyum, hep yaz aylarında babamın yanındaydım. Bugün ben de usta olarak demirden balta, çakı, bıçak, orak, hayvan çanı, çapa, aklınıza ne geliyorsa yapıyorum."- "Yaptığım işten çok mutluyum"Demiral, evin tek oğlu olduğundan ata mesleğini sürdürmenin kendisine düştüğünü belirtti.Elinden geldiğince bunu yaşatmak istediğini bildiren Demiral, "Çok şükür benim 3 çocuğum var. Hangi oğlumun eli yatkın olursa ona bu mesleği öğreteceğim." ifadelerini kullandı.Gökay Demiral, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pek satış yapamadığı bu dönemde imalata ağırlık verdiğini söyledi.Demiral, "Elbet bir gün bitecek bu virüs. Bizler şimdi imalat yapacağız. Sıkıntı geçtiğinde satış yapacağız. Zaman zaman, iyi ki dönmüşüm bu dede mesleğine dediğim oluyor. Yaptığım işten çok mutluyum." diye konuştu.