HABERTURK.COM

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Habertürk'e açıklamalar...

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Türkiye'de siyasette farklı rüzgarlar esiyor. Bir kişiyi 3 farklı partide görebiliyoruz. Ben akademisyenim. Öğrencilerimiz 'siyaset bu mu' diyor. Kendi kendime söz verdim. Siyasette Sinan Oğan'ın omurgalı duruşu olacak. Yıllardır bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayabilirdik. Bize pekçok teklif geldi. Elimizin tersiyle ittik. Türk milliyetçileri, Atatürkçüleri aday çıkarsın dedik, sözümüzü yerine getirdik. Türkiye'de büyük bir kitleyi temsil ediyor Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler. CHP de kendisini Atatürk'ün çizgisinde görme hakkına sahiptir. Ama Mustafa Kemal Atatürk bugün kalksa gelse 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' demez. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi; kurucu unszur Türkçülükle, bölücü unsur Kürtçülüğü bir kefeye koydu. Sayın Erdoğan kızılhurmacıdır, kızılelmacı olamaz. Kızılelma mefkuresini bilmiyor bu arkadaşlar. Biz atamızın izinden gidenler, ATA ittifakı da oradan gelmektedir. Ata ittifakının kadroları hem parlamentoya gidecek hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla çok ciddi şekilde geliyoruz inşallah. Bizim muhalef oyları böleceğimizi kim söylüyor? MHP milletvekili olmuş Sinan Oğan, MHP genel başkan adayı olmuş Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu mu bölecek?

"DERSİM DİYEN BİRİNDEN ZAFER PARTİSİ HAZZETMEZ"

Bizim Muharrem İnce'nin hareketiyle benzerliğimiz yok. Biz Ümit hocamla beraber ta ASAM'ın başkanı iken hocamla beraber çalışıyorduk. İkimiz de MHP milletvekiliyiz, genel başkan adayıyız. Biz bu işlere ilk başladığımızda Ümit Bey'le oturduk, bugünün adımlarını 6 ay önce konuştuk. Ondan sonra farklı gelişmeler oldu. Mansur Bey, Muharrem Bey meselesi konuştu. Çünkü maya tutmazdı. Mansur Bey aday olsaydı keşke. Biz aday olmayacağını biliyorduk. Muharrem Bey 'bana Türkçülükle de, Kürtçülükle de gelmeyin' dedi. Dersim diyen birinden Zafer Partisi hazzetmez. Bizim de Ata İttiakı olarak müzakere ettiğimiz birçok parti var. Muharrem Bey'le de müzakere yapılır. Belki ikna edilir. Muharrem Bey'le müzakereyi sadece Cumhurbaşkanı boyutuyla düşünmemek lazım.

"HÜDA PAR'IN HDP'DEN HİÇBİR FARKI YOK"

2500 adet sorgu kasedi bugün devletin elinde. 2000 öncesine kadar HÜDA PAR'ın işkence sorguları var. HÜDA PAR'la HDP'yi de farklı görmüyorum. Cumhur İttifakı'nın içinde olan Türk milliyetçisi kardeşlerime sesleniyorum, HÜDA PAR, Türkiye'nin PKK'lılara tazminat ödemesini söylüyor. Dersim diyor, Türkiye Kürdistanı kuruyor. Benim bir ülküdaşım, milliyetçiyim diyen, Türklüğü anayasadan çıkaracağız, iki milletli bir yapıya geçireceğiz diyen. HDP'nin HÜDA PAR'dan, HÜDA PAR'ın HDP'den hiçbir farkı yok. HÜDA PAR'la yanyana durmaz Türk milliyetçisi. HDP'yle durmayacağı gibi. Vatansever olup da MHP'ye, İYİ Parti'ye oy vermemiş insanlar diyor ki, 'HÜDA PAR ile HDP arasında sıkışmıştık, gönül rahatlığıyla size oyumu vereceğim' diyor. İnsanlar Ata İttifakı'nı bir sigorta olarak görüyor. İnsanlar diyor ki bize 'Siz Türk milletinin sigortasısınız. Siz mutlaka olmalısınız'. Yeşiller Partisi üyesinden tutun da, Liberal Parti'ye kadar 'Biz sizinle aynı görüşte değiliz ama siz olmalısınız' diyor. 22 Mart'ta imza süreci başlıyor. E-devletten açmadılar imzayı. Gidip ilçe seçim kurullarına imza vermemiz gerekiyor.

"DİNDEN İMANDAN OY ALIYOR DEMEK TOPLUMA HAKARET"

20 senedir bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. İnsanlar yoruldu, AK Parti tabanı bile yoruldu. Bunlar olurken karşısında bugünkü muhalefet vardı. Halkın muhalefetten de yorgunluğu var. Bu ülkeyi bundan daha kötü nasıl bir duruma düşürmesi lazım ki, muhalefet oy patlaması yaşasın. İktidar hala birinci parti gözüküyorsa. Sadece din faktörü meselesi değil. Topluma doğru anlatılırsa. Sadece dinden imandan oy alıyor demek topluma hakarettir. Muhalefetin tembelliğini görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretlerinin sayısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinden daha fazla. Biz Ata İttifakı olarak kurulur kurulmaz sahaya indik. İl il geziyoruz ve her bir vatandaşımıza gideceğiz.

"İKTİDAR TARIM ALANLARINA KONUT YAPACAĞIM DİYOR"

13 milyon ne idüğü belirsiz bir sürü insan var, içinde iyi insanlar da var. Kiraların artması ondandır. 13 milyonu söküp alınca trafik rahatlayacak, kaçakçılık azalacak, kiralar düşecek. Sayın Özdağ'ın dediği sadece bu değil. Sayın Özdağ'la Konya'daki tarım fuarına gidiyoruz. Her yere beton dökmeyle olmaz. Bu iktidar hala akıllanmış değil. Tarım alanlarına konut yapacağım diyor. İstediğin kadar kolon at, kazık çak, dere yatağına yapılan bina yıkılmış. TOKİ binaları arazi değerinin düşük olduğu yere yapılmış, aslında doğru yer orası. Bizim depremle ilgili, ekonomiyle ilgili çok ciddi politikalarımız var. Ciddi kadrolarımız var. Likayaktsızlık sebebiyle kendi alanında iş bulamayan pırlanta gibi gençlerimiz var. Sadece uluslararası kuruluşlara tur atsanız Türkiye'de 10 tane kabine çok rahat kurarsınız.

"İŞİNİ GÜZEL YAPANIN BAŞIMIZIN ÜTÜNDE YERİ VAR"

Biz meseleyi sadece Suriyeli, göçmen bağlamında değerlendirmiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı seçilirsem 1 numaralı kararnamemiz geçici koruma sistemini kaldıracağız, liyakatsizliği kaldıracağız ekonomiye güven getireceğiz. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük, ülkenin pasaportunu kıymetsiz hale getirmektir. 2 tane ev alıp vatandaşlığı vermektir. Allah aşkına dünyanın neresinde var bu? Ben bu ülkeye Cumhurbaşkanı olursam, öyle bir sistem kuracağız ki, o sistemde liyakat eşleştiği zaman o kişi gelecek. Belki o kişi bizi hiç sevmiyor, önemli değil ki, ülkesini sevsin, vatanını sevsin. İşini güzel yapsın, başımızın üstünde yeri var. Beni tanımasın, ben de onu hiç tanımayayım.

"İKTİDAR VE MUHALEFETE YARANMA DİYE DERDİMİZ YOK"

Ben Türkiye'de gazeteci, işadamlarının devlet tarafından koruma tahsis edildiği bir yerde benim korumalarım çekildi. İktidarın desteğini görmedik, tam tersine her yerde MHP'den dolayı köstek oluyorlar. CHP ile HDP yanyana geldiğinde, HDP'yi uyarıyoruz, terörle araya mesafe koymadığı sürece hiçbir şekilde Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerden oy alamaz. Aynı şekilde AK Parti'ye HÜDA PAR'la yanyana geldiğinizde Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler size oy vermeyecek diyoruz. Ben MHP'den, İYİ Parti'den, AK Parti içindeki milliyetçi kökenli insanlardan, CHP'deki ulusalcılardan oy alıyorum. Sinan Ateş cinayetinin hala tam olarak aydınlatılmaması çok ciddi milliyetçiler dışarıda. Bizim ne iktidara muhalefete yaranma gibi derdimiz yok. Biz iddialıyız.

"TAM SAHA PRESİ KADROLARIMIZLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

Bu iktidarın gençlere ve kadınlara sunacağı bir şey yok. Biz mesela Cumhurbaşkanı yardımcımızı kadın atayacağız. İsimlendirmeye girmeyeceğim. İttifak olarak daha da genişleme durumumuz var. İsim vermeyeyim. 1 hafta sonra istediğiniz ismi verebilirim. İktidarın veya muhalefetin hemen üzerlerine gitmesini istemiyoruz. Bir defa kadın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. İki çok genç arkadaşımız Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Tabii ki 18 yaşında değil. Bu kadro dünyayı, dış politakayı, yabancı dili biliyor. Avrupa Türkiye'yi göçmen istasyonu olarak görüyor. Göçmenleri Avrupa'ya gönderelim demiyoruz. Herkes kendi ülkesine döner. Bundan Batı da Türk halkı da mutlu olacaktır. Biz çok ciddi ekonomi politikası hazırlıyoruz. Tam saha presi kadrolarımızla beraber yapacağız. Biz çağdaş ve çevreci Türk milliyetçisi olacağız. Türkiye'nin çok önemli engelli sorunu var. Bir engelli Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

"HÜDA PAR'I ORAYA TESADÜFEN YERLEŞTİRMEDİLER"

Şu ana kadar çizdiğimiz çizgi hep devlet adamı politikasıdır. Türkiye'de en çok sıkıntısı çekilen konu; devlet adamı yok. Başbuğ Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan devlet adamıydı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2 sene önce dinleseniz başka, şimdi dinleseniz başka görürsünüz. Türkiye 'de oyun oynanıyor. Bölücü siyaseti bir oraya, bir buraya yerleştirdiler. Bizim burada sigorta olmamızın çok ehemmiyeti var. HÜDA PAR'ın oraya tesadüfen yerleştirdikleri kanaatinde değilim. Bütün bunların temelinde Büyük Ortadoğu Projesi, Suriye'nin kuzeyinde o yapılanma var. Demokrasiye inanıyorsak, çok adaylı yarışa da inanmalıyız. Efendi aday olmayın niye şurayı böleceksiniz doğru yaklaşım değil. 2018 seçiminde yenilginin sebebi o değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesaplarına bir bakın, adayı bir kez paylaşmış mı?

"TEMEL HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ"

Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladı. Şimdi yüzde 40'larda. Biz evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz. Bizim verilerimiz, dayandığımız seçmen kitlesi tabanı kendisini vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi olduğunu, HÜDA PAR ve HDP arasında kalmak istemeyen kitleyi hesaba katınız. Ayağa yere basan siyasetçiyim. Biz kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyorum. Kamamadığımız takdirde bakacağız. HDP'nin, HÜDA PAR'ın kimi esir aldığına bakacağız. Hayat felsefemize kim cevap veriyorsa oturup onu konuşacağız. Temel felsefemiz bu ülkenin birliği bütünlüğüdür. Türkiye'nin gerçek sigortasının ne demek olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah.