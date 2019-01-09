"BU BÖYLE OLMAMALI"

Son günlerde yapımcılar ile Mars Cinema Group arasında yaşanan olaylarla ilgili komedyen, ”İnsanlar sinemaya film seyretmeye gitmeli. Mısır fiyatları sinema biletinden pahalı. Bu böyle olmamalı, bu yanlış ama sanırım çarşamba günü bu konu mecliste konuşulacak. Ben böyle biliyorum ve merak ediyorum” diyerek evinin yolunu tuttu.