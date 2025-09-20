Ata Demirer: Doğum günün kutlu sevdiğim kadın
Ata Demirer, bir süredir aşk yaşadığı Dilara Alemdar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
Giriş: 20.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:55
Ata Demirer'in, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.
Aşkını sosyal medya hesabından da gözler önüne seren Ata Demirer, sevgilisinin doğum günü için paylaşımda bulundu.
Ata Demirer, sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını paylaşarak; "Doğum günün kutlu olsun hep beraber olsun sevdiğim kadın" dedi.
