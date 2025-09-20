Habertürk
        Ata Demirer: Doğum günün kutlu sevdiğim kadın - Magazin haberleri

        Ata Demirer: Doğum günün kutlu sevdiğim kadın

        Ata Demirer, bir süredir aşk yaşadığı Dilara Alemdar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:55
        "Doğum günün kutlu sevdiğim kadın"
        Ata Demirer'in, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.

        Aşkını sosyal medya hesabından da gözler önüne seren Ata Demirer, sevgilisinin doğum günü için paylaşımda bulundu.

        Ata Demirer, sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını paylaşarak; "Doğum günün kutlu olsun hep beraber olsun sevdiğim kadın" dedi.

        Sevgiliyle güz gezmesi
        #Ata Demirer
        #Dilara Alemdar

        Habertürk Anasayfa