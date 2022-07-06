Ünlü komedyen Ata Demirer (50), "Bursa Bülbülü" filminin çekimlerinde sona yaklaştı. BKM yapımı filmin kadrosunda Tarık Papuççuoğlu, Melek Baykal, Özge Özacar, Erkan Can ve Cem Gelinoğlu yer alıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı film, 1980’lerde geçen bir Bursa hikâyesini anlatacak.

Ata Demirer de önceki gün İstanbul'daki film setinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, annesi Ayten Kaçar'ın seti ziyaret ettiği anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Demirer, annesi ve oyuncu Özge Özacar’la Ortaköy Sahili'nde çekilen bu karesini, "Annem seti sevdi." notuyla yayınladı.

Fotoğraf: Instagram