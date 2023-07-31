Yaz dönemi açıköğretim derslerine 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayan öğrencilerin 11 Ağustos 2023 itibari ile dersleri sona erecek. Başarısız dersleri olan öğrenciler ATA AÖF yaz okulu sınavlarının hangi tarihte olacağını merak ediyor. Tarihlerin yanı sıra bir diğer merak edilen konu ise sınavların online mi yüz yüze mi yapılacağı konusu. İşte ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi olacak? İşte cevabı