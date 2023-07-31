ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi olacak? İşte cevabı
Bahar ve güz dönemlerinde başarısız dersleri bulunan öğrenciler kalan dersleri için ATA AÖF sınavlarını bekliyorlar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav takvimi ne zaman açıklanacağı öğrenciler için büyük merak konusu. Peki, ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi olacak? İşte cevabı...
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Yaz dönemi açıköğretim derslerine 10 Temmuz 2023 tarihinde başlayan öğrencilerin 11 Ağustos 2023 itibari ile dersleri sona erecek. Başarısız dersleri olan öğrenciler ATA AÖF yaz okulu sınavlarının hangi tarihte olacağını merak ediyor. Tarihlerin yanı sıra bir diğer merak edilen konu ise sınavların online mi yüz yüze mi yapılacağı konusu. İşte ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mi yüz yüze mi olacak? İşte cevabı
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ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF yaz okulu sınavlarının 12-13 Ağustos tarihlerinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılacak.
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ATA AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Yaz okulu sürecinde 5 adet ders alabilen öğrenciler yapılacak sınavından 35 'in altında puan alan öğrenciler başarısız olarak sayılacak. Öte yandan sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.
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