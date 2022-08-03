ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?



"Fakültemizde, kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere Mezuniyet Üç Ders Sınavı yapılır.



ATA AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ