ATA AÖF sonuçları açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 30 Kasım'da başlayıp 11 Aralık'ta sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından geçen 5 günün ardından öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak edip araştırıyor.

Hemen belirtelim ki sınavların hemen ardından ATA AÖF cevap anahtarı da yayınlandı. Öğrenciler cevap anahtarı üzerinden netlerini ve puanlarını hesaplayabiliyorlar.

ATA AÖF CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme girerek cevap anahtarına erişim sağlayacaklar.

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım tarihinde başlayan ve 11 Aralık günü sona eren ATA AÖF Güz Dönemi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden açıklanması bekleniyor.