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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınav tarihleri 2022

ATA AÖF sınav tarihleri 2022: ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman, online mı?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bütünleme sınavları tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. ATA AÖF final sınavlarında başarılı olamayan ve bütünleme sınavına girmek zorunda olan öğrenciler sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınav tarihleri 2022

22.01.2022 - 11:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  • ATA AÖF Güz dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konu ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri olmuştu.

    ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bütünleme sınavına girecek öğrenciler için ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerini duyurdu. İşte 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları tarihleri ve ATA AÖF bütünleme sınavları online mı olacak yüz tüze mi oalcak sorusunun cevabı...

  • ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

    Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayınlanan duyuruda ATA AÖF Bütünleme Sınavı tarihleri 05-06 Şubat 2022 olarak açıklandı. 

  • ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    ATA AÖF bütünleme sınavları, sınav merkezlerinde 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak yapılacak. 

  • ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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