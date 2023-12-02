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        Haberler Gündem SORGULAMA SAYFASI | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ATA AÖF sınav sonuçları bekleniyor! ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi vize sınav sonuçları bekleniyor. Ortalamayı yüzde 30 oranında etkileyen vize sınavlarının geride kalmasının ardından gözler "ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?" sorularına çevrildi. İşte, ATA AÖF vize sınav sonucu sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 21:54 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:54
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra ATA AÖF ara sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ATA AÖF sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilecekler. Geçtiğimiz yıl ise vize sınav sonuçları 9 Aralık'ta ilan edilmişti.

        • 3

          ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.

          ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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