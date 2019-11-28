ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim öğrencileri 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Şimdi gözler sınav sonuçlarının açıklanmasında. Peki, Atatürk Üniversitesi'nden (AÖF) açıklama geldi mi?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. ATA AÖF vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar açıklandığı anda burada olacak. Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçlar açıklandığını belirtebiliriz.

ATA AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Sınav sorularına itiraz öğrenciler tarafından Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Soru İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra 20 Kasım 2019'a kadar iletildi. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.

SINAVDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.