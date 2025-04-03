ATA AÖF sınav takvimi 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vizeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, ATA AÖF sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları için geri sayıma geçildi. Üç oturumda, yüz yüze olarak uygulanacak, ATA AÖF vizeleri dönem sonu ortalamasına yüzde 30 etki edecek. Final sınavları ise ortalamayı yüzde 70 etkileyecek. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF bahar dönemi vize tarihleri...
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yapılan duyuru sonucunda sınav giriş belgesi erişime sunuldu. İşte konuya ilişkin yapılan açıklama:
05-06 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sayfada yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz.
Not: Sınav giriş belgenizde, sınava gireceğiniz binaların adres bilgilerini içeren karekodlar bulunmaktadır. Karekod okuyucu ile adresi görüntüleyebilir ve sınav yerinize kolayca ulaşabilirsiniz.
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ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30
II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00
III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 31 Mayıs 2025
II.Oturum 31 Mayıs 2025
III.Oturum 01 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı
I.Oturum 05 Temmuz 2025
II.Oturum 05 Temmuz 2025
III.Oturum 06 Temmuz 2025
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ATA AÖF TARAFINDAN YAPILAN SINAV UYARILARI
Ara (Vize) Sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır.
Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından da ulaşabilirsiniz.
Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.
Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.
Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.
FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesidir.
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Ayrıca;
· Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
· Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
· Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,
· Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
· Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,
· Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgelerdir.
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava alınabilir.
Cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmenize engel olacak eşyalar bulundurmamak şartıyla sınava çantayla girebilirsiniz.
Sınavınızda cevap kâğıdınızda bulunan kitapçık türlerini kodlamayı unutmanız veya hatalı kodlamanız durumunda sınavınız değerlendirmeye alınmayacak, notlarınız sıfır sayılacaktır.
Cevap kâğıdınızda doldurmanız gereken yerlerin dışında herhangi bir işaretleme yapmayınız!