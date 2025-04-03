ATA AÖF TARAFINDAN YAPILAN SINAV UYARILARI

Ara (Vize) Sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır.

Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için tıklayınız. Sınav giriş belgenize aynı zamanda ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından da ulaşabilirsiniz.

Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.

Blok Uygulama, Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması ve Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna Ara Sınav puanının katkısı %30, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınav puanının katkısı %70’tir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

Sınava girerken yanınızda OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi) ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmanız gerekmektedir.

Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.

FOTOĞRAFLI ve ONAYLI KİMLİK BELGESİ: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport veya Sürücü Belgesidir.