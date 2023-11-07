2023-2024 eğitim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşıldı. Buna göre; güz dönemi vize sınavları 25 Kasım itibarıyla başlauyacak. Sınavlara artık kısa bir süre kalmasıyla ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırması sıklaştı. İşte, ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili güncel bilgiler...