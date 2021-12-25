Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi öğrencileri için final sınavları süreci başladı. ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 3 oturumda yüz yüze olarak gerçekleşecek. ATA AÖF final sınavları için sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. ATA AÖF sınavları bilgilendirme metninde yer alan duyuruya göre final sınavlarında her dersin sınavı 30 dakika sürecek.