ATA AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. 25-26 Aralık tarihlerinde yapılan sınavların sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağına ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte ATA AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu ilgili bilinmesi gerekenler...