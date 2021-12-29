2021 ATA AÖF sinal sınavlarının sonuçları için gözler Atatürk Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite eğitimine örgün devam edemeyen ya da ikinci üniversitesini okumak için kayıt yaptıran Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2021 güz dönemi final sınavlarını tamamladı. 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen ATA AÖF sınav sonuçları araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi AÖF, final sınavları sorularını ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Bütünleme sınavları için geri sayım başlayınca ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündeme oturdu. İşte 2021-2022 Güz dönemi bitirme sınavları soruları, cevap anahtarları ve ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı