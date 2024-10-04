Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 akademik takvimi doğrultusunda 30 Eylül’de başlayan ATA AÖF kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple ‘’ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri kayıtlı olunan programa ait materyal ücretinin ödenmesi ve ders seçimlerinin yapılmasıyla tamamlanacak. İşte 2024-2025 ATA AÖF güz dönemi materyal ücreti ve kayıt yenileme ekranı…