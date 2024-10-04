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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025: ATA AÖF güz dönemi ders kayıtları için son gün! ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        ATA AÖF kayıt yenileme için son gün! Atatürk Üniversitesi 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre ATA AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için süreç, 4 Ekim Cuma günü sona eriyor. Kayıt yenileme işlemleri dönem ücretinin ödenmesi ve dönem derslerinin seçilmesiyle tamamlanacak. Peki ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme ekranı ve materyal ücreti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 08:19 Güncelleme: 04.10.2024 - 08:25
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 akademik takvimi doğrultusunda 30 Eylül’de başlayan ATA AÖF kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple ‘’ATA AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ soruları yanıt arıyor. ATA AÖF kayıt yenileme işlemleri kayıtlı olunan programa ait materyal ücretinin ödenmesi ve ders seçimlerinin yapılmasıyla tamamlanacak. İşte 2024-2025 ATA AÖF güz dönemi materyal ücreti ve kayıt yenileme ekranı…

        • 2

          2024-2025 ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

          Takvim doğrultusunda ATA AÖF güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 4 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Mazeretli ders kayıtları ise 07-11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Öğrenciler, kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini ödeyip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilirler.

        • 3

          ATA AÖF DERS KAYITLARI NASIL YAPILIR?

          ATA AÖF kayıt yenileme takvimine göre, Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilecek.

          1. sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakülte tarafından yapılacaktır.

          2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakülte tarafından atanacaktır. Diğer dersler, ögrencilerin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecektir.

          Öğrenciler bu işlemi OBS'ye giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" - "Ders Alma" adımlarını takip ederek gerçekleştirebileceklerdir.

          Materyal ücretleri Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri, İnternet Bankacılığı, Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

          Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır.

          ATA AÖF DERS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATA AÖF DERS KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://ataaof.edu.tr/s/Materyal-ucretleri adresinden öğrenebilirsiniz.

          ATA AÖF 2024-2025 MATERYAL ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATA AÖF GÜZ YARIYILI DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Güz yarıyılı dersleri, 7 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

        • 6

          ATA AÖF GÜZ YARIYILI VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ATA AÖF ara (vize) sınavları, 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak

          1. ve 2. oturum 30 Kasım 2024 tarihinde, 3. oturum ise 1 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.

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