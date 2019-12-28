ATA AÖF final sınavları bugün başladı. Yarın yapılacak olan sınavlarla son bulacak. 28-29 Aralık 2019 günlerinde yapılacak AÖF sınavlarının ardından soru ve cevapların 30 Aralık 2019 Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor. İşte ATA AÖF sonuç tarihi...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınav sonuçları için Atatürk Üniversitesi'nden resmi bir açıklama gelmedi. Genelde sınav sonuçları sınavın ardından 2 hafta sonra açıklanıyor. Final sonuçları da 10-15 Ocak arası muhtemel...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF akademik takvimine göre bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020’de gerçekleşecek.

ATA AÖF sınav giriş kuralları nelerdir?

Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.