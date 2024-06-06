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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2024

        ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sonuçları açıklanma tarihi 2024

        Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleşti. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:17
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        • 1

          ATA AÖF sınav sonuçları sorgulanıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2023-2024 Eğitim/Öğretim yılı Bahar Dönemi final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler ATA AÖF sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtında. İşte detaylar

        • 2

          ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ATA AÖF final sınavları 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleşti. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

          ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

          Bu bilgilere göre sonuçların 16 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        • 3

          ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

          Bahar dönemi bütünleme sınavı: 27-28 Temmuz

          Mezuniyet üç ders sınavı: 24 Ağustos

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