25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından sınava katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve ATA AÖF OBS ve LMS giriş ekranı...