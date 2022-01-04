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ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF güz dönemi

ATA AÖF sonuçları ile ilgili araştırmalar yeniden başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin ATA AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündem oldu. İşte konuyla ilişkin son durum...

04.01.2022 - 16:33 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF final sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından sınava katılım gösteren öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve ATA AÖF OBS ve LMS giriş ekranı...

     

  • Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde üç oturumda yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. 

  • ATA AÖF Bütüleme sınavları 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde geçekleştirilecek. ATA AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların en yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

    ATA AÖF resmi internet sitesinde yer alan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Diğer sınavlarda seçtiğiniz mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini  02 Ocak 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilirler." ifadeleri kullanıldı.

  • ATA AÖF GİRİŞ VE SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Final sınavlarının tamalanmasının ardından sınav soruları ve sonuçları öpğrencilerin erişimine açıldı. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. 

    ATA AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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