ATA AÖF Güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı, ATA AÖF bütünleme sınavı gündeme geldi. Erzurum Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları tarihleri belirlendi.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, bütünleme sınavına girecek öğrenciler için ATA AÖF bütünleme sınavı tarihlerini duyurdu. İşte 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları tarihleri ve ATA AÖF bütünleme sınavları için sınav yerleri belli oldu mu sorusunun cevabı