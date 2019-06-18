18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ATA AÖF Bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu yıl son kez uygulanacak olan ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi de belli oldu.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı tarihi 29- 30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.
ATA AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da yapılacak.
ATA AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği kurallara göre; sonuçların açıklanmasından sonra 5 iş günü içerisinde “dilekçe” yoluyla itirazda bulunabilir. Atatürk Üniversitesi için de geçerli olan bu süre, İstanbul Üniversitesi için 3 iş günü olarak belirtilmektedir. Geri dönüş ise üniversitenin belirlediği tarihler içerisinde olmaktadır. Gerek ATA gerek İstanbul üniversitelerinde okuyan öğrenciler için iki çeşit dilekçe örneği bulunmaktadır.
Anadolu Üniversitesi itiraz için 2 yol bulunmaktadır.
Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçe yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine dilekçeyi mail atarak itirazlarını yapabilirler.
Sınav itiraz dilekçesinde Ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu bilgilerini yazabilirsiniz. Anadolu Üniversite tarafından konuyla ilgili geri dönüş yapılacaktır.
Dilekçe adresi;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir
e-posta adresi;
aofbilgi@anadolu.edu.tr
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