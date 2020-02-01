ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 01-02 Şubat tarihleri arasında bütünleme sınavlarını gerçekleştiriyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav sonuçlarıyle ilgili henüz açıklama yapmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

ATA AÖF sınav giriş kuralları nelerdir?

Öğrenciler sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Öğrenciler cep telefonu, ders materyali gibi sınava girmelerine engel olacak eşyaları içinde bulundurmamak koşuluyla, sınava çantayla girebilirler.

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesi,

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrenci kimlik kartı,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”.