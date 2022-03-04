Ata altın fiyatı bugün ne kadar? 4 Mart Ata altın fiyatları canlı rakamlar! anlık ve canlı Ata altını fiyatları, güncel alış - satış rakamları

Birikimini değerlendirmek için altın almayı düşünen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 4 Mart Cuma güncel altın fiyatlarını ve ata altın fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor.

1 ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altının alış fiyatı 5.791,78 TL, satış fiyatı ise 5.938,30 TL seviyelerinden işlem görüyor.



ATA ALTIN FİYATI

5.791,78 (Alış)

5.938,30 (Satış)

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