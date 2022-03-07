Ata altın bugün ne kadar, kaç para? 7 Mart 2022 ata altın fiyatı

Birikimini değerlendirmek ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 7 Mart Pazartesi güncel altın fiyatlarını ve Ata altın fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor.

1 ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altının alış fiyatı 5.937,80 TL, satış fiyatı ise 6.085,82 TL seviyelerinden işlem görüyor.

ATA ALTIN FİYATI

5.937,80 (Alış)

6.085,82 (Satış)

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