Ata altın bugün ne kadar, kaç para? 5 Mart ata altın fiyatı canlı takip ekranı!

Yatırım yapmak ve birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar 5 Mart Cumartesi güncel altın fiyatlarını ve Ata altın fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor.

1 ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altının alış fiyatı 5.889,75 TL, satış fiyatı ise 6.038,71 TL seviyelerinden işlem görüyor.

ATA ALTIN FİYATI

5.889,75 (Alış)

6.038,71 (Satış)

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