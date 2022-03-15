Ata altın bugün ne kadar, kaç para? 15 Mart 2022 ata altın fiyatı, ata altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

Birikimini değerlendirmek ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 15 Mart Salı güncel altın fiyatlarını ve Ata altın fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor.

1 ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altının alış fiyatı 6.051,81 TL, satış fiyatı ise 6.204,73 TL seviyelerinden işlem görüyor.

15 MART ATA ALTIN FİYATI

6.051,81 (Alış)

6.204,73 (Satış)

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