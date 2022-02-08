1 Ata altın ne kadar, kaç TL?

Ata altın fiyatı ne kadar? sorusu 8 Şubat Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan yükselişle birlikte ata altın fiyatı 5 bin 300 lira seviyelerinde işlem görüyor.

1 ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altının alışı fiyatı 5.232,91 liradan, satış fiyatı ise 5.365,57 lira seviyelerinden işlem görüyor.



ATA ALTIN FİYATI

5.232,91

5.365,57

ATA ALTIN CANLI FİYATI