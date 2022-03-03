Birikimini değerlendirmek için altın almayı düşünen ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 3 Mart Perşembe güncel altın fiyatlarını ve ata altın fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Bilindiği gibi dünya basınını yakından ilgilendiren Rusya Ukrayna savaşının ardından yükselen petrol fiyatlarını altın fiyatlarındaki artış takip etmişti. 3 Mart ata altın ne kadar oldu sorusu merak konusu oldu.

3 MART ATA ALTIN FİYATI

3 Mart Perşembe günü saat 11.20'de güncel altın fiyatlarına göre ata altın, alışta 5.780,02 liradan satışta ise 5.926,26 liradan işlem gördü.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" Mart ayının ilk günü itibarıyla devreye alındı. Altın Tasarruf Sistemi'ne katılmak isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de güncel ata altın fiyatları oldu.

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