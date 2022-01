At Kestanesi Nedir, Faydaları Neler? - At Kestanesinin Sağlığa Faydaları ve Zararları Nedir?

Sapindaceae familyasına ait olan at kestanesi zehirli bir kestane türü olduğu için yenilmez. Alternatif tıp alanında çokça tercih edilen at kestanesinin en yoğun olarak kullanıldığı yerler basur, varis gibi hastalıklardır. Genel olarak işlenerek kullanılan at kestanesi faydaları İbrahim Saraçoğlu’nun da önerileri arasında yer almaktadır. İşte at kestanesi ne işe yarar sorusunun cevapları.

At Kestanesinin Faydaları

Sağlık sorunları için doğal tedavi yöntemlerini tercih etmek isteyen kişiler tarafından at kestanesinin faydaları merak edilen konular arasında yer alır. Basur ve varis gibi hastalıkları bulunan kişilerin yanı sıra at kestanesi neye iyi gelir sorusunun da cevabı merak edilmektedir. İşte at kestanesinin faydaları:

Sarkan derilerin toplanmasında at kestanesi kremi faydalıdır. Kırışıklıkların oluşmasını engeller.

Romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımı için önemli olan noktalara masaj yapıldığında kan akışının hızlanmasını sağlar.

Kronik stres hastaları tarafından kullanılabilir. Yorgunluğu alır.

Kılcal damarlarda meydana gelen çatlamaları engeller.

Antioksidan özelliği bulunduğu için vücuda direnç katar.

Kan dolaşımını güçlendirir.

Basur ve varis gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılır.

At Kestanesi Nasıl Kullanılır?

At kestanesi yenilebilen bir besin olmadığı için yağ ya da krem olarak kullanılır. Cilt tedavilerinde kullanılır.

Saç derisine masaj yapılarak saçların güçlenmesi için kullanılır.

Krem hali ile basur ve varis tedavilerinde kullanılır.

Saç maskesi yapılarak dökülmeler için kullanılır.

Gece uykudan önce krem ya da yağ ile yüze masaj yaptığınızda cilt hücrelerinizi yeniler.

At Kestanesi Zararları

At kestanesinin vücuda çok sayıda olumlu etkisi vardır ancak herkesin kullanımı için uygun değildir. Özellikle hamile anne adayları ve emziren kadınların at kestanesi kullanması önerilmez. Bunun yanı sıra kan incelten ilaçları kullanan kişiler de at kestanesi kullanmamalıdır. Aksi halde kanama sırasında zarar verebilir. At kestanesini kullanmasında sorun olmayan kişiler ise tüketim miktarına dikkat etmeli, fazla tüketim böbrek sorunlarına yol açar.

Kronik rahatsızlığı olanlar kullanmaktan kaçınmalıdır

Böbrek ve karaciğer problemleri olan ve tedavi gören kişiler uzak durmalılar.

Alerjen hassasiyeti olanlar tarafından kullanılmamalıdır.

At Kestanesi Yenir Mi?

At kestanesi ağaçta yetişen, dışı dikenle kaplı olan bir besindir. Normal kestane ile karıştırılmamalıdır. Genel olarak yağ ve kremlerde kullanılan at kestanesinin yenilip yenilmeyeceği de sık sorulan sorular arasında yer alır. Ancak at kestanesinin içeriğinde eskulin maddesi bulunur ve bu madde zehirli bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden çiğ olarak tüketilmesi zehirlenmeye hatta ölümlere yol açabilir. Eskulin maddesinin özelliği ise DNA üzerinde hasar meydana getirmesidir.

Ancak at kestanesinin farklı işlemlere tabi tutulduktan sonra tüketildiğine bazı bölgelerde rastlanmaktadır. Özellikle doğranarak çay olarak tüketildiği görülmektedir. Ancak bu da zehirlenmeye yol açmayacağının garantisini vermez. Bu yüzden yiyerek tüketilmesinden kesinlikle uzak durulması önerilir. Eğer çiğ kestane tüketirseniz zaman kaybetmeden doktora başvurabilirsiniz.