ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Çelik'in yakınları ve meslektaşları katıldı.